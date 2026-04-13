В российском городе автобус с пассажирами загорелся на ходу

В Кирове загорелся автобус, который направлялся в аэропорт Победилово. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.
Возгорание произошло в моторном отсеке автобуса № 116.
«Водитель и кондуктор оперативно предприняли все необходимые меры, никто из пассажиров не пострадал», — сказали в пресс-службе.
Пассажиров доставят в аэропорт другим автобусом. Рейс выполнял частный перевозчик.
На месте работают ответственные ведомства. Будет проведена проверка деятельности перевозчика и состояния транспорта.
Ваша надёжная лента новостей — «МК» в MAX.