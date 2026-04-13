ФСБ: Задержаны организаторы Telegram-каналов для манипуляций фондовым рынком РФ

Федеральная служба безопасности пресекла деятельность трех организаторов Telegram-каналов для манипуляций фондовым рынком РФ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
При этом в Следственном комитете России возбудили уголовное дело о манипулировании рынком акций на Московской бирже (ч. 2 ст. 185.3 УК РФ) с применением телеграм-каналов. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
«В ходе мероприятий, проведенных ГСУ СК России совместно с ФСБ, ГУЭБиПК и Банком России, установлено, что в 2023—2024 годах трейдеры компании PFL Advisors и иные лица в нарушение законодательства о неправомерном использовании инсайдерской информации и манипулировании рынком систематически совершали на Московской бирже операции с акциями и депозитарными расписками 19 крупных российских компаний», — сообщила представитель СК.
