В Пермском крае строители взяли у пенсионерки 75 тысяч рублей и исчезли

Сначала они ссылались на занятость на других объектах в Перми и Березниках, потом перестали выходить на связь.

Полиция в Соликамске вернула пенсионерке 75 тысяч рублей, которые она отдала строителям-мошенникам, сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю.

В октябре прошлого года 72-летняя местная жительница наняла бригаду по объявлению — нужно было поставить забор и отремонтировать теплицу. Двое молодых людей приехали на участок, оценили объём работы и попросили деньги на материалы. Женщина перевела им 25 тысяч рублей. Через несколько дней они привезли два листа поликарбоната и потребовали ещё 50 тысяч — на этот раз на кошелёк интернет-магазина. Заказчица снова перевела.

Сроки прошли, а строители так и не начали работы. Сначала они ссылались на занятость на других объектах в Перми и Березниках, потом перестали выходить на связь. Деньги не вернули.

Полицейские установили личности недобросовестных мастеров — ими оказались жители Перми 1999 и 2003 годов рождения. Они полностью возместили пенсионерке ущерб — 75 тысяч рублей.

В отношении молодых людей возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Расследование продолжается.