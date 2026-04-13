СК завел уголовное дело на журналистку Марианну Беленькую*

Следователи возбудили уголовное дело в отношении журналистки Марианны Беленькой*. Ее подозревают в уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента. Об этом в понедельник, 13 апреля, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по Москве.

— Возбуждено уголовное дело в отношении иноагента Беленькой* Марианны, — рассказали в Telegram-канале ведомства.

Фигурантка скрывается от следствия за рубежом. Следователи рассматривают вопрос об объявлении журналистки в розыск. Поводом для возбуждения дела в отношении Беленькой* стало непредоставление ею необходимой информации в компетентный орган.

В конце марта в Москве заочно осудили журналиста Андрея Солдатова* — он получил четыре года колонии. Мужчину обвинили в уклонении от исполнения обязанностей иноагента. Он также не может администрировать сайты в Сети в течение четырех лет.

*Признаны иноагентами.