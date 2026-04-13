«Горводоканал» Семёнова оштрафован за неисполнение указов Росприроднадзора

Предприятию было выдано предписание об устранении нарушений, однако внеплановая проверка весной 2025 года показала, что 11 проблем остались нерешёнными. За неисполнение предписания «Горводоканал» привлечён к административной ответственности по ч. 38 ст. 19.5 КоАП РФ — на предприятие наложены штрафные санкции. Также взыскан вред, причинённый водному объекту. На контроле специалистов ведомства остаются три нарушения.