«Горводоканал» Семёнова оштрафован за неисполнение указов Росприроднадзора

Предприятие не устранило 11 экологических нарушений на очистных сооружениях в установленные сроки.

Канавинский районный суд Нижнего Новгорода поддержал позицию Межрегионального управления Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия в деле о привлечении МП «Горводоканал» (г. Семёнов) к административной ответственности. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Росприроднадзора.

В 2024 году проверка очистных сооружений, реконструированных в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги», выявила 19 нарушений природоохранного законодательства. Среди них:

сброс сточных вод в реку Санохта с превышением нормативов;

нарушения в области охраны атмосферного воздуха;

нарушения в сфере обращения с отходами производства и потребления.

Предприятию было выдано предписание об устранении нарушений, однако внеплановая проверка весной 2025 года показала, что 11 проблем остались нерешёнными. За неисполнение предписания «Горводоканал» привлечён к административной ответственности по ч. 38 ст. 19.5 КоАП РФ — на предприятие наложены штрафные санкции. Также взыскан вред, причинённый водному объекту. На контроле специалистов ведомства остаются три нарушения.

