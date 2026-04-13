4-летнего ребенка убили: россиянку ограничили в правах после его смерти

Жительницу Омской области ограничили в родительских правах после гибели ее четырехлетнего сына, которого, по версии следствия, убил сожитель. Об этом сообщает региональная прокуратура.
Трагедия произошла 6 апреля 2025 года в Москаленском районе. Следствие установило, что 34-летний мужчина избил пасынка, ребенок погиб на месте. В тот же период — с марта по апрель — обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, систематически истязал двух трехлетних дочерей женщины.
По данным ведомства, одной из девочек причинен вред позвоночнику. После вмешательства органов опеки обеих детей передали родственникам со стороны родного отца.
Прокуратура в ходе проверки выявила нарушения в работе системы профилактики. По данным надзорного органа, эти сбои не позволили своевременно защитить детей и предотвратить совершение тяжких преступлений.
Представления внесены председателю комиссии по делам несовершеннолетних при правительстве региона, а также руководителям правоохранительных органов, социальной защиты и здравоохранения Москаленского района.
Уголовное дело в отношении обвиняемого направлено в суд. Ему вменяют убийство малолетнего с особой жестокостью, истязание детей и причинение вреда здоровью средней тяжести. Максимальное наказание — пожизненное лишение свободы.
