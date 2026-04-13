Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгограде накрыли крупный канал сбыта немаркированного табака на 4 млн рублей

Мужчина хранил и продавал сигареты без акцизов через магазины и гараж.

Источник: Комсомольская правда

В Волгограде пресекли незаконный оборот немаркированной табачной продукции на рекордную сумму почти в 4 миллиона рублей. Полицейские обнаружили, что 42-летний местный житель организовал целую сеть по продаже сигарет без акцизных марок, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на полицию региона.

Выяснилось, что мужчина с 1 по 18 февраля 2026 года активно занимался хранением и сбытом табачной продукции без обязательной маркировки. Для своей незаконной деятельности он использовал два торговых объекта — магазины в Ворошиловском и Кировском районах города. Кроме того, часть контрафактного товара он прятал в гаражном боксе.

В итоге, в ходе обысков и проверок, правоохранители изъяли огромное количество нелегального табака — 25 576 пачек сигарет. Общая стоимость конфискованной продукции превысила 3,9 миллиона рублей. Сейчас полицейские продолжают расследование. Они устанавливают все детали преступной схемы и ищут возможных сообщников задержанного.