В Волгограде накрыли крупный канал сбыта немаркированного табака на 4 млн рублей

В Волгограде пресекли незаконный оборот немаркированной табачной продукции на рекордную сумму почти в 4 миллиона рублей. Полицейские обнаружили, что 42-летний местный житель организовал целую сеть по продаже сигарет без акцизных марок, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на полицию региона.
Выяснилось, что мужчина с 1 по 18 февраля 2026 года активно занимался хранением и сбытом табачной продукции без обязательной маркировки. Для своей незаконной деятельности он использовал два торговых объекта — магазины в Ворошиловском и Кировском районах города. Кроме того, часть контрафактного товара он прятал в гаражном боксе.
В итоге, в ходе обысков и проверок, правоохранители изъяли огромное количество нелегального табака — 25 576 пачек сигарет. Общая стоимость конфискованной продукции превысила 3,9 миллиона рублей. Сейчас полицейские продолжают расследование. Они устанавливают все детали преступной схемы и ищут возможных сообщников задержанного.