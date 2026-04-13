Братья напали на участника СВО и вымогали 50 тыс.: дело в суде в Волгограде

В городе Фролово Волгоградской области на скамье подсудимых окажутся два брата — 28 и 26 лет. Их обвиняют в хулиганстве и вымогательстве, а жертвой одного из эпизодов стал участник спецоперации, который вернулся домой с ранением. Дело уже ушло во Фроловский городской суд, обвиняемые ждут разбирательства в СИЗО. Им грозит до семи лет колонии.