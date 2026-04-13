Братья напали на участника СВО и вымогали 50 тыс.: дело в суде в Волгограде

В городе Фролово Волгоградской области на скамье подсудимых окажутся два брата — 28 и 26 лет. Их обвиняют в хулиганстве и вымогательстве, а жертвой одного из эпизодов стал участник спецоперации, который вернулся домой с ранением. Дело уже ушло во Фроловский городской суд, обвиняемые ждут разбирательства в СИЗО. Им грозит до семи лет колонии.
В прокуратуре региона прокомментирвоали: самый резонансный эпизод произошел 31 августа 2025 года. Братья инсценировали ДТП с автомобилем, за рулем которого находился боец СВО. Мужчина был в отпуске по ранению, но это не остановило злоумышленников. Они пригрозили физической расправой и потребовали 50 тысяч рублей.
На этом не остановились: вынудили участника СВО отдать машину в качестве залога и подписать пустой бланк договора купли-продажи. Сделка сорвалась только потому, что потерпевший сразу обратился в полицию.
Но это не единственный случай. Следствие установило, что братья действовали по одной схеме: искали повод для агрессии и демонстрировали физическое превосходство. Еще 1 марта 2025 года у бара во Фролово они без причины избили мужчину. Итог — закрытая черепно-мозговая травма и переломы костей лица, вред здоровью средней тяжести.
Вечером 11 апреля 2025 года старший из братьев повторил сценарий в продуктовом магазине. При свидетелях он набросился на малознакомого покупателя и сломал ему челюсть. Опять вред здоровью средней тяжести, опять хулиганские мотивы.
Фроловская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по двум статьям: часть 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство) и часть 2 статьи 163 УК РФ (вымогательство).
Теперь судьбу братьев будет решать суд. Если вину докажут, каждому из них может грозить реальный срок до семи лет лишения свободы.
