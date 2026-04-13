Севастополец за деньги прописывал в своей квартире приезжих

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр — РИА Новости Крым. 40-летний житель Севастополя задержан за фиктивную регистрацию в своей квартире приезжих за деньги. Об этом сообщает пресс-служба полиции города.

Источник: РИА "Новости"

Отмечается, что первой к мужчине за помощью обратилась 28-летняя жительница Донецка с ребенком. Ей необходима была регистрация в городе, чтоб оформить ребенка в детский сад. За 9 тысяч рублей фигурант прописал ее в своей квартире, где она на самом деле не проживала.

«После удачного опыта к нему стали обращаться и другие приезжие из Донецка, Луганска и Днепропетровска в возрасте от 25 до 44 лет, которым необходима была регистрация в Севастополе. Мужчина всем помог, вот только оказалось, что квартира не может быть “резиновой”, — констатировали в МВД.

О двух фактах фиктивной регистрации стало известно участковому уполномоченному полиции по Нахимовскому району, который задержал злоумышленника. Открыто уголовное дело. Свою вину мужчина признал и рассказал об остальных пяти гражданах, которых он зарегистрировал в своей квартире.

