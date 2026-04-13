Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самаре произошла авария с участием электросамоката и Hyundai Solaris

Источник: ГУ МВД России по Самарской области

В Самаре 12 апреля в 16:14 18-летний молодой человек, управляющий электросамокатом, допустил столкновение с автомобилем Hyundai Solaris. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

«Произошло все на тротуаре вдоль улицы Ново-Вокзальная, напротив дома № 12», — отметили представители ведомства.

Водитель автомобиля, 35-летний мужчина, двигался по дворовому проезду в сторону улицы Ново-Вокзальная, где и столкнулись с электросамокатчиком. Пострадавший 18-летний самарец был доставлен в медицинское учреждение, где ему рекомендовали амбулаторное лечение.

