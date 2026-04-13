СМИ: автобус № 69 обстреляли в Нижнем Новгороде

Инцидент произошёл утром после отправления от Московского вокзала — автобус проехал лишь одну остановку.

Интернет-портал NN.RU сообщил о возможном выстреле в окно автобуса № 69. По предварительной информации, инцидент произошёл сегодня утром: автобус отъехал от Московского вокзала, но успел проехать только одну остановку в сторону «Масложирокомбината».

Очевидец описал произошедшее следующим образом: «Словно банка стеклянная взорвалась. Думаю, ну, бабахнуло у кого-то в багаже. А как выходить стали, смотрю, у одного мужика вроде бы кровь на руке».

Информация пока не подтверждена официальными ведомствами.

Ранее сообщалось, что прыгавший по машинам нижегородец задержан.