СМИ: автобус № 69 обстреляли в Нижнем Новгороде

Интернет-портал NN.RU сообщил о возможном выстреле в окно автобуса № 69. По предварительной информации, инцидент произошёл сегодня утром: автобус отъехал от Московского вокзала, но успел проехать только одну остановку в сторону «Масложирокомбината».
Очевидец описал произошедшее следующим образом: «Словно банка стеклянная взорвалась. Думаю, ну, бабахнуло у кого-то в багаже. А как выходить стали, смотрю, у одного мужика вроде бы кровь на руке».
Информация пока не подтверждена официальными ведомствами.
Ранее сообщалось, что прыгавший по машинам нижегородец задержан.