В Новосибирской области взыскали компенсацию за укус собаки

В Новосибирской области суд обязал администрацию района выплатить компенсацию несовершеннолетнему, пострадавшему от укуса бездомной собаки. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Новосибирской области.
Инцидент произошел в июле 2025 года в рабочем поселке Краснозерское. На улице Первомайской безнадзорная собака напала на подростка и укусила его за ногу.
В ходе разбирательства установили, что нападение произошло из-за ненадлежащего исполнения обязанностей со стороны администрации района. Это привело к нарушению прав ребенка и причинило ему физические и моральные страдания.
Суд удовлетворил иск прокуратуры и постановил взыскать с администрации Краснозерского района компенсацию морального вреда в размере 30 тысяч рублей.