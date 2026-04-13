Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирской области взыскали компенсацию за укус собаки

Подросток пострадал от нападения бездомного животного.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирской области суд обязал администрацию района выплатить компенсацию несовершеннолетнему, пострадавшему от укуса бездомной собаки. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Новосибирской области.

Инцидент произошел в июле 2025 года в рабочем поселке Краснозерское. На улице Первомайской безнадзорная собака напала на подростка и укусила его за ногу.

В ходе разбирательства установили, что нападение произошло из-за ненадлежащего исполнения обязанностей со стороны администрации района. Это привело к нарушению прав ребенка и причинило ему физические и моральные страдания.

Суд удовлетворил иск прокуратуры и постановил взыскать с администрации Краснозерского района компенсацию морального вреда в размере 30 тысяч рублей.