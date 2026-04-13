Омичка в автобусе № 33 проклинала пассажиров и грозила всех расстрелять

По словам свидетелей, женщина требовала уступить ей место, а когда этого не произошло, начала кричать на весь салон. Она оскорбляла пассажиров, плевалась в людей, угрожала, что «всех расстреляют» и «все подохнут». Также она ссылалась на своего мужа, который якобы «разберётся» со всеми. Инцидент произошёл накануне в автобусе № 33. Видео с места событий очевидцы опубликовали в социальных сетях.