Женщина в Прикамье ударила сожителя сковородкой и получила условный срок

Вину подсудимая признала и раскаялась.

Чайковский городской суд вынес приговор 29-летней местной жительнице, которая в ходе ссоры ударила сожителя сковородкой, сообщили в пресс-службе Пермского краевого суда.

Конфликт произошёл во время бытовой ссоры. Мужчина вёл себя агрессивно, и женщина, схватив сковородку с плиты, попыталась ударить его по голове. Однако потерпевший успел закрыться рукой — удар пришёлся по левой кисти. В результате мужчина получил закрытый перелом.

Эксперты квалифицировали травму как вред здоровью средней степени тяжести. В суде выяснилось, что потерпевший и ранее вёл себя агрессивно и регулярно поднимал на сожительницу руку. Сама подсудимая вину признала и раскаялась.

Суд признал женщину виновной по п. «з» ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести с применением предметов, используемых в качестве оружия) и приговорил её к одному году шести месяцам лишения свободы условно с таким же испытательным сроком.

Кроме того, осуждённая обязана выплатить потерпевшему 50 тысяч рублей компенсации морального вреда. Приговор в законную силу не вступил.