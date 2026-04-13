Женщина в Прикамье ударила сожителя сковородкой и получила условный срок

Чайковский городской суд вынес приговор 29-летней местной жительнице, которая в ходе ссоры ударила сожителя сковородкой, сообщили в пресс-службе Пермского краевого суда.
Конфликт произошёл во время бытовой ссоры. Мужчина вёл себя агрессивно, и женщина, схватив сковородку с плиты, попыталась ударить его по голове. Однако потерпевший успел закрыться рукой — удар пришёлся по левой кисти. В результате мужчина получил закрытый перелом.
Эксперты квалифицировали травму как вред здоровью средней степени тяжести. В суде выяснилось, что потерпевший и ранее вёл себя агрессивно и регулярно поднимал на сожительницу руку. Сама подсудимая вину признала и раскаялась.
Суд признал женщину виновной по п. «з» ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести с применением предметов, используемых в качестве оружия) и приговорил её к одному году шести месяцам лишения свободы условно с таким же испытательным сроком.
Кроме того, осуждённая обязана выплатить потерпевшему 50 тысяч рублей компенсации морального вреда. Приговор в законную силу не вступил.