Появились новые подробности в деле об убийстве 4-летнего пасынка отчимом в Омской области

Прокуратура Омской области сообщила в понедельник, 13 апреля 2026 года, об утверждении обвинительного заключения по уголовному делу в отношении 34-летнего жителя Москаленского района. Он обвиняется по пп. «в», «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, с особой жестокостью), пп. «а», «г», «д» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении двух лиц, заведомо несовершеннолетнего или лица, находящегося в беспомощном состоянии, с особой жестокостью, издевательством или мучениями для потерпевшего), п. «в» ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).
В деле также, по данным прокуратуры, появились новые подробности, в частности, названа травма пострадавшей сестры убитого ребенка.
"По версии следствия, в период с марта по апрель 2025 года во время нахождения беременной сожительницы в больнице обвиняемый, испытывая личную неприязнь и раздражение, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, истязал двух ее 3-летних дочерей путем причинения физического насилия, а также психических и нравственных страданий. Одной из девочек он причинил вред здоровью средней тяжести (перелом позвонков).
6 апреля мужчина, разозлившись на 4-летнего пасынка по малозначительному поводу, нанес ему множественные телесные повреждения, отчего ребенок скончался на месте", — передает ведомство.
По факту трагедии прокуратура, как заявляется, нашла многочисленные нарушения, не позволившие принять своевременных мер по защите прав малолетних и предупредить совершение в отношении них тяжких преступлений. Надзорный орган внес представления председателю комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при правительстве Омской области, а также руководителям правоохранительных органов, социальной защиты, здравоохранения Москаленского района.
Сообщается, что мать детей ограничили в родительских правах, девочки находятся под опекой у родственников родного отца.
Уголовное дело прокуратура направила в Омский областной суд для рассмотрения по существу. В случае доказательства вины обвиняемому грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.