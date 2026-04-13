Директора строительной фирмы в Приангарье обвинили в хищении 400 тысяч

Прокуратура Куйтунского района утвердила обвинительное заключение в отношении 42-летнего местного жителя — директора строительной компании. Его обвиняют в мошенничестве.
По версии следствия, 27 марта 2026 года подозреваемый заключил с администрацией Тулюшского сельского поселения контракт на обустройство спортивно-игровой площадки на ул. Мира в поселке Тулюшка в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».
С марта по сентябрь 2023 года директор, зная, что работы по грунту фактически не выполнялись, подписал и передал заказчику подложные документы: акт приемки работ в полном объеме, справку о стоимости и затратах. На основании фиктивной отчетности подрядчик получил оплату по контракту.
Ущерб бюджету муниципалитета составил около 400 тыс. рублей. Преступление выявила полиция. Обвиняемый свою вину не признал.
Уголовное дело направлено в Куйтунский районный суд. Также в производстве находится дело в отношении должностного лица местного самоуправления — по статье о превышении полномочий.
