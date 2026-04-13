Под Воронежем «Ауди Q5» насмерть сбила женщину

Пенсионерка погибла под колесами иномарки на воронежской трассе.

Источник: Комсомольская правда

Женщина погибла под колесами иномарки в Павловском районе вечером 12 апреля. Авария произошла примерно в 21.15 на 640-м километре автодороги «М-4 “Дон”.

По предварительным данным дорожной полиции, 28-летний водитель «Ауди Q5», следовавший в сторону Москвы, сбил 64-летнюю женщину, переходившую проезжую часть вне пешеходного перехода. На ее одежде не было светоотражающих элементов.

Пострадавшая скончалась на месте аварии до приезда «скорой».

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку, устанавливают все обстоятельства аварии.

За 12 апреля в Воронежской области сотрудники ГАИ зарегистрировали 47 ДТП, в них кроме погибшей пострадали еще четыре человека.