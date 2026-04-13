Под Красноярском стая собак едва не загрызла маленькую девочку

КРАСНОЯРСК, 13 апреля, ФедералПресс. В поселке Диксон пятилетняя девочка получила серьезные травмы в результате нападения стаи бродячих псов. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

«Девочку доставили в межрайонную больницу. Состояние тяжелое», — говорится в сообщении.

В надзорном ведомстве уточнили, что накануне отец отвел дочку на детскую площадку и ненадолго отлучился в магазин. В его отсутствие на малышку накинулась стая бездомных животных. Прохожий отогнал собак, однако ребенок успел получить серьезные травмы. Прокуратура уже организовала проверку, а также инициировала уголовное дело по статье о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ).

В ходе проверки выяснилось, что два года назад суд по иску прокуратуры обязал администрацию муниципалитета отлавливать бездомных животных, включая поселок Диксон, но это решение не исполнили. В феврале этого года в бюджет заложили средства на эти цели и провели конкурсные процедуры по отлову. Однако трагедии избежать не удалось. В рамках нового разбирательства будет дана правовая оценка действиям чиновников местной администрации и контролирующих органов.

Напомним, что подобная история произошла осенью прошлого года под Красноярском. Стая бездомных собак разорвала 10-летнего мальчика. Ребенок погиб.

Фото: ФедералПресс / Дмитрий Шевалдин.