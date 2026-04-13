В Новосибирской области паводок подтопил более 500 участков, но жилые дома пока держатся

Специалисты связывают рост уровня воды в реках с тёплой погодой, установившейся на минувшей неделе. Аэромобильные группировки спасателей сейчас задействованы в Кочковском, Краснозерском и Новосибирском районах. При этом в Кочковском районе пик работ по сопровождению паводка уже пройден, и основные силы постепенно готовятся к передислокации. Виктор Орлов подчеркнул, что в целом ситуация развивается в рамках ранее составленных прогнозов и не выходит из-под контроля. На всей территории региона в связи с паводком продолжает действовать режим повышенной готовности.