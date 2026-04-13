В Новосибирской области паводок подтопил более 500 участков, но жилые дома пока держатся

Глава спасательного ведомства озвучил свежую сводку, согласно которой под водой на сегодняшний день остаются 54 дачных домика и 535 приусадебных участков. К счастью, до капитальных жилых строений стихия пока не добралась, подтопленных частных или многоквартирных домов в зоне бедствия не зафиксировано. Вместе с тем паводок нарушил и транспортное сообщение. Затопленными оказались 5 фрагментов автомобильных дорог и 2 моста. На 5 отрезках трасс регионального значения введены ограничения для движения транспорта.
Наиболее сложная обстановка сохраняется в Болотнинском и Тогучинском районах. Там из-за переливов воды через дорожное полотно полностью отрезанными от большой земли оказались 2 населённых пункта. Виктор Орлов заверил, что жителям этих сёл не стоит опасаться нехватки самого необходимого. На местах заблаговременно сформированы достаточные запасы продуктов питания и медикаментов.
Специалисты связывают рост уровня воды в реках с тёплой погодой, установившейся на минувшей неделе. Аэромобильные группировки спасателей сейчас задействованы в Кочковском, Краснозерском и Новосибирском районах. При этом в Кочковском районе пик работ по сопровождению паводка уже пройден, и основные силы постепенно готовятся к передислокации. Виктор Орлов подчеркнул, что в целом ситуация развивается в рамках ранее составленных прогнозов и не выходит из-под контроля. На всей территории региона в связи с паводком продолжает действовать режим повышенной готовности.
Ранее сообщалось, что на шести реках Новосибирской области ожидают сильный паводок.