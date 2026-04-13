В Новосибирской области паводок подтопил более 500 участков, но жилые дома пока держатся

Весеннее половодье продолжает испытывать на прочность сразу несколько районов Новосибирской области. По данным на утро 13 апреля, вода добралась до 10 населённых пунктов и 15 садовых товариществ. Об этом в ходе оперативного совещания в региональном правительстве доложил начальник Главного управления МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов.

Источник: Сиб.фм

Глава спасательного ведомства озвучил свежую сводку, согласно которой под водой на сегодняшний день остаются 54 дачных домика и 535 приусадебных участков. К счастью, до капитальных жилых строений стихия пока не добралась, подтопленных частных или многоквартирных домов в зоне бедствия не зафиксировано. Вместе с тем паводок нарушил и транспортное сообщение. Затопленными оказались 5 фрагментов автомобильных дорог и 2 моста. На 5 отрезках трасс регионального значения введены ограничения для движения транспорта.

Наиболее сложная обстановка сохраняется в Болотнинском и Тогучинском районах. Там из-за переливов воды через дорожное полотно полностью отрезанными от большой земли оказались 2 населённых пункта. Виктор Орлов заверил, что жителям этих сёл не стоит опасаться нехватки самого необходимого. На местах заблаговременно сформированы достаточные запасы продуктов питания и медикаментов.

Специалисты связывают рост уровня воды в реках с тёплой погодой, установившейся на минувшей неделе. Аэромобильные группировки спасателей сейчас задействованы в Кочковском, Краснозерском и Новосибирском районах. При этом в Кочковском районе пик работ по сопровождению паводка уже пройден, и основные силы постепенно готовятся к передислокации. Виктор Орлов подчеркнул, что в целом ситуация развивается в рамках ранее составленных прогнозов и не выходит из-под контроля. На всей территории региона в связи с паводком продолжает действовать режим повышенной готовности.

Ранее сообщалось, что на шести реках Новосибирской области ожидают сильный паводок.