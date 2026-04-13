В Новосибирской области поезд столкнулся с упавшей опорой

В Новосибирской области на перегоне Чебула — Болотная грузовой поезд столкнулся с упавшей опорой контактной сети. Инцидент произошел 13 апреля около 11:30. Об этом сообщает пресс-служба Западно-Сибирской железной дороги.
По данным Западно-Сибирской железной дороги, в результате происшествия пострадавших нет, схода подвижного состава также не зафиксировано.
Из-за падения конструкции временно приостановили движение по одному из путей. Это привело к задержке пригородного поезда № 6408 сообщением Новосибирск — Болотная более чем на два часа.
На месте происшествия работают специалисты, ведутся восстановительные работы.