В Новосибирской области поезд столкнулся с упавшей опорой

Движение на перегоне частично приостановлено.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирской области на перегоне Чебула — Болотная грузовой поезд столкнулся с упавшей опорой контактной сети. Инцидент произошел 13 апреля около 11:30. Об этом сообщает пресс-служба Западно-Сибирской железной дороги.

По данным Западно-Сибирской железной дороги, в результате происшествия пострадавших нет, схода подвижного состава также не зафиксировано.

Из-за падения конструкции временно приостановили движение по одному из путей. Это привело к задержке пригородного поезда № 6408 сообщением Новосибирск — Болотная более чем на два часа.

На месте происшествия работают специалисты, ведутся восстановительные работы.