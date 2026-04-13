В Бирюсинске водитель Honda Accord насмерть сбил пешехода и скрылся с места ДТП

В Тайшетском округе полицейские расследуют обстоятельства смертельного ДТП, произошедшего в городе Бирюсинске.

Авария случилась вчера около 6:00 на улице Нагорной. По предварительной информации, водитель автомобиля Honda Accord совершил наезд на 55‑летнего пешехода, после чего покинул место происшествия.

Пострадавший скончался от полученных травм на месте — до приезда скорой помощи.

Правоохранители оперативно установили личность водителя: им оказался 32‑летний местный житель. Выяснилось, что мужчина был в состоянии алкогольного опьянения и не имел права управлять транспортным средством (был лишён водительских прав).

Сейчас полиция проводит проверку по факту ДТП. По её итогам будет дана правовая оценка действиям водителя.