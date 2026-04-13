В Прикамье СК возбудил дело об убийстве после пожара в автомобиле

Предварительно установлено, что возгорание случилось из-за непотушенной сигареты, но жена погибшего утверждает, что её муж не курил.

Уголовное дело после обнаружения тела мужчины в сгоревшей машине возбудили в Добрянском округе, сообщили в СУ СК РФ по Пермскому краю.

Следователи начали проверку по факту гибели 26-летнего мужчины в посёлке станции Кухтым Добрянского округа. Тело нашли 8 апреля вечером после того, как потушили пожар в автомобиле. Предварительно установлено, что пожар начался из-за непотушенной сигареты. Но по словам женщины, её муж не курил, а свидетели рассказали ей, что возгорание началось с задней части автомобиля.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Следователи назначили экспертизы, чтобы установить точную причину смерти. Допрашиваются свидетели.

Расследование продолжается.