В Прикамье СК возбудил дело об убийстве после пожара в автомобиле

Следователи начали проверку по факту гибели 26-летнего мужчины в посёлке станции Кухтым Добрянского округа. Тело нашли 8 апреля вечером после того, как потушили пожар в автомобиле. Предварительно установлено, что пожар начался из-за непотушенной сигареты. Но по словам женщины, её муж не курил, а свидетели рассказали ей, что возгорание началось с задней части автомобиля.