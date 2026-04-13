Гибель трех детей при пожаре в Астане: медики рассказали о состоянии спасенной женщины

Врачи рассказали о состоянии спасенной при пожаре женщины
Корреспонденту NUR.KZ в управлении здравоохранения Астаны предоставили комментарий врачей о состоянии женщины, спасенной при пожаре в 21-этажном жилом комплексе. Врач-травматолог многопрофильной городской больницы Марат Сабиров сообщил, что пациентка все еще находится в тяжелом состоянии и находится в отделении реанимации.
«Тяжелое состояние обусловлено полученными ранами, степенью и глубиной ожогов, а также травматическим шоком», — отметил врач.
Напомним, в ночь на 12 апреля в столичном районе Есиль по улице Туркестан произошел пожар в квартире на 15-м этаже 21-этажного жилого дома. В результате были эвакуированы 20 человек, но в квартире были найдены тела трех несовершеннолетних детей. Помимо этого, одну женщину госпитализировали с ожогами.
Пресс-служба Департамента полиции Астаны сообщила, что по факту обнаружения тел несовершеннолетних при пожаре возбуждено уголовное дело. В ДЧС заявили, что квартира была закрыта на металлическую дверь с двумя замками, которую спасатели вскрыли с помощью инструментов.
«Система пожарной сигнализации и оповещения сработала, лифты опустились на первый этаж. Вместе с тем въезд во двор был закрыт металлическими воротами, двор был заставлен автотранспортом. Несмотря на это, силами ДЧС распространения пожара в смежные помещения не допущено. По факту пожара ДЧС начато досудебное расследование, для установления обстоятельств и причины пожара назначены экспертизы», — сообщили в ДЧС.