Риелтор в Волгограде получила срок за мошенничество с госконтрактами

В Волгограде суд вынес приговор 49-летней Елене Шпак, признав ее виновной в крупном мошенничестве. Как сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на прокуратуру, риелтор обманывала государство, продавая ему непригодное жилье для нуждающихся.
Центральный районный суд Волгограда установил, что с 2022 по 2024 год Елена Шпак активно участвовала в государственных закупках квартир. Ее целью было обеспечение жильем социально незащищенных категорий граждан. Однако действовала она недобросовестно. Женщина получала от знакомой поддельные технические паспорта, в которых степень износа жилья была сильно занижена. Это позволяло продавать квартиры, которые на самом деле не соответствовали необходимым требованиям.
Таким образом, риелтор продала 43 квартиры, не отвечающие стандартам, нанеся бюджету Российской Федерации ущерб, превышающий 71 миллион рублей. На суде Шпак лишь частично признала свою вину. Учитывая все обстоятельства дела, а также личность подсудимой и позицию прокуратуры, суд назначил ей наказание в виде 5 лет и 6 месяцев лишения свободы.