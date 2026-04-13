Риелтор в Волгограде получила срок за мошенничество с госконтрактами

Центральный районный суд Волгограда установил, что с 2022 по 2024 год Елена Шпак активно участвовала в государственных закупках квартир. Ее целью было обеспечение жильем социально незащищенных категорий граждан. Однако действовала она недобросовестно. Женщина получала от знакомой поддельные технические паспорта, в которых степень износа жилья была сильно занижена. Это позволяло продавать квартиры, которые на самом деле не соответствовали необходимым требованиям.