Риелтор осуждена за мошенничество на 71 млн бюджетных рублей в Волгограде

Центральный районный суд Волгограда вынес приговор 49-летней Елене Шпак. Риелтор признана виновной в мошенничестве в особо крупном размере по части 4 статьи 159 УК РФ. Государственное обвинение поддерживала старший помощник прокурора Центрального района Валентина Андреева.
Схема мошенничества работала в период с 2022 по 2024 год. Шпак, работая риелтором, получала от знакомой фиктивные технические паспорта на квартиры. В документах умышленно занижалась степень износа жилья. Цель — участие в государственных закупках квартир для социально незащищенных категорий населения.
Всего через госконтракты женщина реализовала 43 квартиры, которые не отвечали установленным требованиям. Ущерб бюджету Российской Федерации составил более 71 млн рублей. Подсудимая признала вину частично.
Суд учел обстоятельства преступления, данные о личности и позицию гособвинения. Приговор: 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Шпак взяли под стражу прямо в зале суда. Кроме того, суд удовлетворил иск прокуратуры о взыскании с осужденной ущерба, причиненного преступлением.
Приговор пока не вступил в законную силу. Стороны могут обжаловать решение в апелляционном порядке.
