«Шоколадного» вора задержали в Дзержинске

Злоумышленника вычислили по записям с камер видеонаблюдения в супермаркете.

В дежурную часть Управления МВД России по г. Дзержинску поступило заявление от представителя одного из сетевых супермаркетов о хищении товара. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

С помощью записей с камер видеонаблюдения сотрудники полиции установили, что злоумышленник тайно похитил продукцию с прилавка и скрылся. Сумма ущерба составила 9 949 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность и задержали подозреваемого — им оказался 38-летний ранее судимый местный житель. Хищение было совершено в преддверии Международного женского дня. По факту кражи возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее сообщалось, что беглеца, скрывавшегося 28 лет, поймали в Нижегородской области.