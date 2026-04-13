В Петербурге аферисты обманули школьницу и похитили деньги из квартиры

Ричмонд
+16°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МВД: в Петербурге аферисты обманули школьницу и похитили из квартиры 7 млн руб.

Источник: РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 13 апр — РИА Новости. Шестнадцатилетняя школьница в Санкт-Петербурге оставила аферистам, обещавшим «защитить» родительские сбережения, ключи от квартиры, откуда украли более 7 миллионов рублей, взломав сейф, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.

Согласно релизу ведомства, 9 апреля в полицию Калининского района поступило сообщение о краже денег из сейфа в квартире на проспекте Металлистов.

«В результате выезда полицейских на место происшествия было установлено, что в период с 20 марта по 9 апреля неизвестные неоднократно звонили на телефон 16-летней дочери заявителя и под предлогом защиты денег от мошенников убедили ее оставить ключ от квартиры в указанном ей месте», — рассказали в ГУМВД.

В результате 9 апреля злоумышленник «свободным доступом» попал в квартиру, взломал сейф и украл около 7,35 миллиона рублей. Уголовное дело возбудили по статье о краже (пункт «б» часть 4 статья 158 УК РФ).

В настоящее время 22-летний подозреваемый по делу задержан в подмосковной Балашихе, где он живет, и доставлен в Петербург, уточняют в полиции.

Правоохранители проверяют, не причастен ли фигурант к другим аналогичным эпизодам.