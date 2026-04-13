Около 1150 участков подтоплены из-за паводка в Нижегородской области

Подтопления зафиксированы сразу в нескольких населённых пунктах. Вода пришла на приусадебные участки в селе Кантаурово на Бору, в посёлке Анненковский Карьер Вадского округа и в деревне Большие Отары Воскресенского района. Несмотря на масштаб, погибших и пострадавших нет, эвакуация жителей пока не требуется. Спасатели ведут круглосуточный мониторинг и ежедневно проверяют ситуацию на местах.