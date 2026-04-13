Около 1150 участков подтоплены из-за паводка в Нижегородской области

Жители сообщают о сильных подтоплениях в садовых товариществах.

Источник: Комсомольская правда

В Нижегородской области продолжается весенний паводок: сейчас в регионе подтоплены 63 жилых дома, 1134 приусадебных участка, 14 низководных мостов и 19 отрезков автодорог. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.

Подтопления зафиксированы сразу в нескольких населённых пунктах. Вода пришла на приусадебные участки в селе Кантаурово на Бору, в посёлке Анненковский Карьер Вадского округа и в деревне Большие Отары Воскресенского района. Несмотря на масштаб, погибших и пострадавших нет, эвакуация жителей пока не требуется. Спасатели ведут круглосуточный мониторинг и ежедневно проверяют ситуацию на местах.

При этом за сутки ситуация частично стабилизировалась: от воды освободились 182 приусадебных участка и четыре участка дорог в разных муниципалитетах. Тем не менее, паводковая обстановка остаётся напряжённой — на контроле находятся 27 территорий.

В соцсетях отмечают, что в некоторых местах уровень воды поднялся до окон домов — жительница СНТ «Колос» разместила фото под постом на странице ведомства.