Пенсионерка из Дзержинска передала мошенникам 3,5 млн рублей в пакете

Жительница Дзержинска, пожилая женщина, стала жертвой мошенников, потеряв значительную сумму денег. Об этом ГУ МВД по Нижегородской области.
Злоумышленники, выдавая себя за представителей правоохранительных органов, сообщили 74-летней пенсионерке, что ее накопления якобы были направлены на финансирование террористической деятельности. Под этим предлогом они потребовали, чтобы она передала оставшиеся наличные средства через посредника, назвав это «декларированием».
В результате женщина передала неизвестному мужчине в подъезде своего дома пакет с 3,5 миллионами рублей, перевязанный скотчем. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», ведется следствие.
