В Волгограде обогатившейся на госконтрактах риэлтору дали 5,6 года

Ранее в СУ СК по Волгоградской области раскрыли схему, по которой действовала риэлтор. — Зная, что квартиры, приобретаемые для определенной социальной категории граждан, должны соответствовать ряду обязательных требований, в том числе находиться в домах с физическим износом не более 20%, волгоградка сознательно реализовывала жилые помещения, не соответствующие этим условиям. Ей помогала сотрудник организации, осуществляющей техническую инвентаризацию. За взятки она вносила ложные сведения в технические паспорта квартир, в результате чего они становились «моложе».