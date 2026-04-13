На трассе под Воронежем два человека пострадали в перевернувшейся «Ниве»

В селе Пуховка 66-летний водитель «Нивы» не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля. Спасателям пришлось деблокировать водителя из машины. В аварии травмы также получил его 49-летний пассажир. Пострадавших «скорая» доставила в Борисоглебскую райбольницу.