На трассе под Воронежем два человека пострадали в перевернувшейся «Ниве»

ДТП с пострадавшими произошло 12 апреля в Новохоперском районе Воронежской области. На место вызвали спасателей.
В селе Пуховка 66-летний водитель «Нивы» не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля. Спасателям пришлось деблокировать водителя из машины. В аварии травмы также получил его 49-летний пассажир. Пострадавших «скорая» доставила в Борисоглебскую райбольницу.
Ранее сайт VRN.KP.RU писал, что в Павловском районе Воронежской области вечером 12 апреля «Ауди Q5» насмерть сбила женщину.