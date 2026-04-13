На трассе под Воронежем два человека пострадали в перевернувшейся «Ниве»

На воронежской трассе перевернулся легковой автомобиль.

Источник: Комсомольская правда

ДТП с пострадавшими произошло 12 апреля в Новохоперском районе Воронежской области. На место вызвали спасателей.

В селе Пуховка 66-летний водитель «Нивы» не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля. Спасателям пришлось деблокировать водителя из машины. В аварии травмы также получил его 49-летний пассажир. Пострадавших «скорая» доставила в Борисоглебскую райбольницу.

Ранее сайт VRN.KP.RU писал, что в Павловском районе Воронежской области вечером 12 апреля «Ауди Q5» насмерть сбила женщину.