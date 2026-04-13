Ночной пожар в Минске: спасены 11 человек

МИНСК, 13 апр — Sputnik. Одиннадцать человек спасли работники МЧС на ночном пожаре в столице, об этом рассказала пресс-служба ведомства.
Сообщение о пожаре в жилом доме по улице Осипенко поступило спасателям в 01:58 понедельника.
К моменту прибытия МЧС открытым огнем горела квартира на первом этаже дома на площади 20 м², также фиксировалось сильное задымление.
В ходе проведения разведки и тушения пожара работниками МЧС спасено 11 человек. Из них одного пострадавшего вынесли в бессознательном состоянии, еще девять жильцов подъезда (в том числе ребенок) выведены в масках для спасаемых.
Также одна женщина эвакуирована по автолестнице. Самостоятельно покинул горящую квартиру находившийся в гостях мужчина. Он и хозяин квартиры были госпитализированы.
Пожар ликвидирован спасателями.
«Предварительная причина случившегося — неосторожное обращение с огнем», — отметили в МЧС.
На месте происшествия работало восемь единиц техники.