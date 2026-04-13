Пострадавшим от ЧС нижегородцам дадут оплачиваемый выходной

Социальные гарантии для граждан, пострадавших в чрезвычайных ситуациях, расширили в Нижегородской области. Президент страны Владимир Путин подписал изменения в Трудовой кодекс, которые подготовили по инициативе МЧС, сообщили в пресс-службе ведомства.
Теперь сотрудники, оказавшиеся в зоне природных или техногенных ЧС и потерявшие имущество или нормальные условия жизни, смогут рассчитывать на дополнительную поддержку. Им предоставят один оплачиваемый выходной день с сохранением среднего заработка.
Кроме того, такие работники получат право оформить отпуск без сохранения зарплаты сроком до пяти календарных дней. Конкретный порядок предоставления этих льгот определит правительство.
Новые меры начнут действовать с 1 сентября текущего года.