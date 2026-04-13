Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пострадавшим от ЧС нижегородцам дадут оплачиваемый выходной

Президент подписал закон о новых гарантиях для работников.

Источник: Комсомольская правда

Социальные гарантии для граждан, пострадавших в чрезвычайных ситуациях, расширили в Нижегородской области. Президент страны Владимир Путин подписал изменения в Трудовой кодекс, которые подготовили по инициативе МЧС, сообщили в пресс-службе ведомства.

Теперь сотрудники, оказавшиеся в зоне природных или техногенных ЧС и потерявшие имущество или нормальные условия жизни, смогут рассчитывать на дополнительную поддержку. Им предоставят один оплачиваемый выходной день с сохранением среднего заработка.

Кроме того, такие работники получат право оформить отпуск без сохранения зарплаты сроком до пяти календарных дней. Конкретный порядок предоставления этих льгот определит правительство.

Новые меры начнут действовать с 1 сентября текущего года.