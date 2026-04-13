Житель Петербурга под влиянием мошенников уехал в Кемерово, чтобы распилить сейф

21-летний житель Северной столицы стал фигурантом уголовного дела, возбужденного в Кемерове. Как сообщает издание VSE42.ru со ссылкой на ГУ МВД России по полицию Кемеровской области, парень попал под влияние мошенников и пошел на преступление.
— Злоумышленники позвонили 16-летней дочери кемеровчанина, представились сотрудником финмониторинга. Они убедили девушку, что от имени оформили доверенность на человека, причастного к терроризму, — сообщили в полиции.
Подросток рассказала жуликам, когда дома не бывает дома родителей, а так же спрятала ключ от квартиры под коврик у двери. В это время жулики обработали жителя Санкт-Петербурга. Ему сказали, что от его имени на портале «Госуслуг» оформили доверенность. По указке жуликов парень прилетел из Петербурга в Кемерово, купил болгарку и пришел в квартиру к девочке. Тут он вскрыл сейф и вынес 1 миллион рублей, который передал курьеру.
Парень задержан, его обвиняют в краже. В отношении него возбуждено уголовное дело. Молодому человеку грозит до 10 лет лишения свободы.