Житель Петербурга под влиянием мошенников уехал в Кемерово, чтобы распилить сейф

Подросток рассказала жуликам, когда дома не бывает дома родителей, а так же спрятала ключ от квартиры под коврик у двери. В это время жулики обработали жителя Санкт-Петербурга. Ему сказали, что от его имени на портале «Госуслуг» оформили доверенность. По указке жуликов парень прилетел из Петербурга в Кемерово, купил болгарку и пришел в квартиру к девочке. Тут он вскрыл сейф и вынес 1 миллион рублей, который передал курьеру.