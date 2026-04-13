Что известно о затонувших деревнях в Новосибирской области

НОВОСИБИРСК, 13 апреля, ФедералПресс. В ходе строительства ГЭС на Оби были затоплены около 10 населенных пунктов, в том числе постройки начала XVIII века. В их числе Бердск. Об этом рассказал историк Вячеслав Карманов.

Источник: РИА "Новости"

«Все эти поселения решили перенести выше по берегу. Деревни при этом укрупняли. Современный Бердск находится на новом месте: если посмотреть на карту, хорошо видна чёткая квартальная застройка», — приводит Горсайт слова специалиста.

Часто в рамках переезда строения разбирали, отправляли на новые площадки и возводили жильё заново. Вырубили и деревья, находившиеся в зоне затопления. При этом в некоторых случаях сейчас, когда снижается уровень воды, следы прошлого можно увидеть своими глазами, в частности контуры фундаментов, старинную керамику и прочее.

Сейчас экскурсоводу организуют программы посещения этих мест. Впрочем, интерес к теме проявляют и мародеры.

«Когда мы только пришли туда, там уже были “черные копатели”. Они ищут монеты, крестики, мелкие ювелирные изделия. А вот бытовая утварь и кованые гвозди их не интересуют», — добавил он.

Ранее «ФедералПресс» рассказал, как в Новосибирске реализуют социальную политику, о том, что в городе отремонтируют фасады более чем сотни жилых домов, и как муниципальные депутаты приняли отчет мэра за 2025 год.