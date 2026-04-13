Что известно о затонувших деревнях в Новосибирской области

«Все эти поселения решили перенести выше по берегу. Деревни при этом укрупняли. Современный Бердск находится на новом месте: если посмотреть на карту, хорошо видна чёткая квартальная застройка», — приводит Горсайт слова специалиста.
Часто в рамках переезда строения разбирали, отправляли на новые площадки и возводили жильё заново. Вырубили и деревья, находившиеся в зоне затопления. При этом в некоторых случаях сейчас, когда снижается уровень воды, следы прошлого можно увидеть своими глазами, в частности контуры фундаментов, старинную керамику и прочее.
Сейчас экскурсоводу организуют программы посещения этих мест. Впрочем, интерес к теме проявляют и мародеры.
«Когда мы только пришли туда, там уже были “черные копатели”. Они ищут монеты, крестики, мелкие ювелирные изделия. А вот бытовая утварь и кованые гвозди их не интересуют», — добавил он.
