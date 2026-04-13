Адвокат школьника, убившего педагога в Добрянке, обжаловала его арест

Адвокат девятиклассника, который 7 апреля убил педагога в Добрянке, сообщила «РГ», что обжаловала арест своего подзащитного.
Елена Балуева назначена адвокатом подростка, несмотря на то что он первоначально отказался от защиты (но по закону несовершеннолетнему она полагается вне зависимости от его желания).
Убийца педагога был взят под стражу 8 апреля Свердловским районным судом Перми по ходатайству следствия. Адвокат обжаловала это решение в краевом суде, пока дата рассмотрения неизвестна.
Напомним, 7 апреля ученик школы № 5 города Добрянки несколько раз ударил ножом Олесю Багуту, своего классного руководителя. Вскоре она скончалась в больнице. По факту гибели педагога расследуется уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство).