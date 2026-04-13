Жители Иркутской области перевели мошенникам почти 5 миллионов рублей за три дня

Мошенники обманули семерых жителей Иркутской области с 10 по 12 апреля 2026. Как сообщает ИА «Тайшет 24» со ссылкой на МВД региона, общая сумма потерь составила почти пять миллионов рублей. Больше всех не повезло 61-летней женщине из Нижнеудинска.
— Ей позвонили под предлогом замены домофона, попросили код из смс. После этого на ее телефон начали звонить лжесотрудники Госуслуг, спецслужб и полиции. Они убедили перевести все накопления на безопасный счет через банкомат. Женщина лишилась 3,6 миллиона рублей, — рассказывают в агентстве.
42-летняя жительница областного центра попалась на уловки лжеброкеров и потеряла больше миллиона рублей. А 19-летняя девушка из Иркутского округа увидела в мессенджере объявление о продаже дивана, перевела продавцу 3 тысячи рублей, но покупку так и не получила.