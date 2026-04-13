Работника новосибирской автошколы обвинили в даче взятки сотруднику ГАИ

В Новосибирске завели уголовные дела на двоих человек — инспектора дорожной полиции и сотрудника одной из местных автошкол. Их подозревают в том, что они наладили коррупционную схему при сдаче теоретического экзамена на права. Об этом сообщили в пресс-службе СК России по Новосибирской области.