Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Работника новосибирской автошколы обвинили в даче взятки сотруднику ГАИ

Их обвинили в том, что они наладили коррупционную схему при сдаче теоретического экзамена на права.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске завели уголовные дела на двоих человек — инспектора дорожной полиции и сотрудника одной из местных автошкол. Их подозревают в том, что они наладили коррупционную схему при сдаче теоретического экзамена на права. Об этом сообщили в пресс-службе СК России по Новосибирской области.

По версии следствия, с 2020 года и вплоть до 2026-го полицейский регулярно брал деньги от работника автошколы. Общая сумма полученных им взяток превысила один миллион рублей. За эти деньги ученики этого учебного заведения без проблем сдавали теорию на получение водительского удостоверения.

Коррупционную схему раскрыли сотрудники собственной безопасности главка МВД по региону. Оба фигуранта уже задержаны, каждому предъявили обвинение. Инспектора ГИБДД суд отправил под стражу.

В ближайшее время в суд направят ходатайство, чтобы избрать меру пресечения и для работника автошколы. Сейчас следователи продолжают собирать улики и закреплять доказательства по этому делу.