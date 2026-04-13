Работника новосибирской автошколы обвинили в даче взятки сотруднику ГАИ

В Новосибирске завели уголовные дела на двоих человек — инспектора дорожной полиции и сотрудника одной из местных автошкол. Их подозревают в том, что они наладили коррупционную схему при сдаче теоретического экзамена на права. Об этом сообщили в пресс-службе СК России по Новосибирской области.
По версии следствия, с 2020 года и вплоть до 2026-го полицейский регулярно брал деньги от работника автошколы. Общая сумма полученных им взяток превысила один миллион рублей. За эти деньги ученики этого учебного заведения без проблем сдавали теорию на получение водительского удостоверения.
В ближайшее время в суд направят ходатайство, чтобы избрать меру пресечения и для работника автошколы. Сейчас следователи продолжают собирать улики и закреплять доказательства по этому делу.