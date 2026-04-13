Дети успели спастись: под Волгоградом супруги погибли в сгоревшем доме

Муж с женой погибли во время пожара в собственном доме. Как сообщили в СУ СК по Волгоградской области, трагедия произошла в хуторе Озерки Иловлинского района Волгоградской области.

Пожар вспыхнул около 5 часов утра 13 апреля. В этот момент в доме находились супруги, их две несовершеннолетние дочери, а также приятель девочек со своей младшей сестрой. Почувствовав задымление, дети смогли самостоятельно покинуть помещение. С признаками отравления угарным газом они были госпитализированы в медицинское учреждение Волгограда. Взрослых спасти не удалось — их тела обнаружены в ходе тушения пожара.

От дома остались сгоревшие развалины.

По предварительным выводам специалистов, вероятной причиной трагедии стал аварийный режим работы электроприбора — очаг возгорания находился в комнате, где он был подключен. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.

Фото СУ СК по Волгоградской области.