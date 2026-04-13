В Свердловской области потушили лесной пожар

В Свердловской области 12 апреля потушили лесной пожар. Об этом сообщили в Авиалесоохране. Всего в России за сутки потушили 12 лесных пожаров площадью 272 га. Для тушения были задействованы 356 человек, 75 единиц техники и четыре воздушных суда. На ежедневном авиационном мониторинге — 10 судов.
— Основные причины лесных пожаров — самовольные палы сухой травы, ландшафтные пожары на землях сельхозназначения, населенных пунктов, запаса и других нелесных землях, и нарушения гражданами правил пожарной безопасности в лесах, — сообщили в авиалесоохране.
Напомним, что в Свердловской области пожароопасный сезон начнется 15 апреля, на севере региона — 20 апреля. Ранее департамент лесного хозяйства по УрФО после проверки признал Свердловскую область готовой к пожароопасному сезону.