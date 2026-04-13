Красноярского организатора школьного питания оштрафовали на миллион рублей

В Красноярске суд оштрафовал директора компании «Кулинар» за экономию на питании школьников. По версии краевой прокуратуры, фирма специально завышала цену обедов и уменьшала вес порций.
В 2020 году 67-летняя директор компании с многолетним опытом работы взялась за бюджетные контракты на горячие завтраки и обеды в школах № 155, № 133, гимназии № 16 и лицее № 28.
Законодательством края установлена фиксированная стоимость набора продуктов и наценка на приготовление — 13% от этой стоимости для завтрака на ребенка. Однако с сентября по декабрь 2020 года руководитель общества специально завышала цену обедов, уменьшая вес порций. Целью этого обмана было хищение.
Чтобы схема работала как часы, директор подключила целую команду из бухгалтеров. Ущерб составил почти 860 тысяч рублей.
Подсудимая свою вину не признала. Пояснила, что действовала в интересах компании, а превышение наценки — часть обычной предпринимательской деятельности.
Директора признали виновной в мошенничестве и оштрафовали на миллион рублей. Также женщина выплатит в бюджет сумму причиненного ущерба.
