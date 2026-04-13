Под Волгоградом 6-летний ребёнок госпитализирован после ДТП с «Нивой»

В Городищенском районе Волгоградской области лихой заезд по бездорожью закончился серьёзным ДТП. «Нива» скатилась кубарем с холмистого участка вблизи административного центра.
— В 09:45 38-летний водитель, двигаясь вне дороги, не справился с управлением автомашиной «Chevrolet Niva», вследствие чего произошло опрокидывание транспортного средства, — сообщили правоохранители.
Судя по опубликованным кадрам, сильнее всего пострадала левая сторона легковушки, а также крыша. Совершив несколько опрокидываний, машина лишилась практически всех окон.
Отметим, по информации Госавтоинспекции, в аварии не обошлось без пострадавших. Прибывшие на место медики увезли в больницу двоих пассажиров, в числе которых был и 6-летний ребёнок.
