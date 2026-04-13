20-летний житель Хакасии пойдет под суд за кражу 170 тысяч у знакомого

В Черногорске завершили расследование дела в отношении 20-летнего жителя, который обвиняется в краже с банковского счета знакомого. В начале 2026 года горожанин был в гостях у потерпевшего и воспользовался его смартфоном. Пока гаджет был у фигуранта в руках, он привязал свой номер к чужому банковскому приложению, а позже перевел со счета потерпевшего на свой более 170 тысяч рублей. Похищенные средства парень потратил на онлайн-игры.