Роковая путаница. Раскрыта загадка Минской петли, где исчезли Усольцевы

Усольцевы пропали в сибирской тайге — на Кутурчинском Белогорье.

Больше полугода назад в сибирской тайге пропали Усольцевы. И до сих пор нет ни единой зацепки, которая бы хоть как-то приоткрыла тайну их исчезновения. При этом за судьбой семьи продолжает следить вся страна. Большой резонанс порождает новые версии пропажи и домыслы. А это, в свою очередь, приводит и к фактическим ошибкам в публикациях СМИ. Так, часто неправильно называют место, где Усольцевы ушли в свой последний поход.

Путают реки Мина и Мана, а также расположенные на них Минскую и Манскую петли. Корреспондент krsk.aif.ru выяснила, чем они отличаются.

Где находятся Манская и Минские петли?

Сергей, Ирина, их дочка Арина и старая корги ушли в поход по туристической тропе на Кутурчинском Белогорье. Это горный хребет в Красноярском крае, относится к Восточным Саянам. Находится он примерно в 250 км от Красноярского края.

С одной стороны Белогорье огибает Мина, с другой, если смотреть на карту, — Мана.

«Мана и Мина — реки в Красноярском крае. Река Мина — это правый приток реки Маны, который находится в Партизанском районе Красноярского края. Минская петля — это изгиб реки Мина. Находится петля примерно в 200 км от Красноярска. Виды Минской петли, расположенной вокруг скального массива, покрытого хвойным лесом, притягивают туристов. Манская петля — живописное природное место в окрестностях Красноярска на реке Мана. Расположено в посёлке Манский в городском округе города Дивногорск Красноярского края», — рассказала председатель Минусинского отделения РГО Светлана Борисова.

Но Манская петля находится ближе к краевому центру — ехать до нее из Красноярска где-то 40 км. А Минская расположена в непосредственной близости к Кутурчинскому Белогорью.

Что сказала Ирина Усольцева о месте, куда они поехали?

И именно к Минской петле отправились Усольцевы. Об этом говорила сама Ирина в последнем видео, которое отправила своей помощнице, отвечающей за ведение ее страниц в соцсетях. Там она даже подчеркнула, что это не Манская петля.

«Мы сегодня едем в мини-путешествие с мужем и ребенком. 200 км от Красноярска, может больше. Потом будет очень красивый лес, места силы. Называется Минская петля. Не Манская», — сказала на видео Ирина Усольцева.

Почему местом пропажи Усольцевых ошибочно называют Манскую петлю?

Но почему многие путают Минскую петлю с Манской. Понятно, что тут есть созвучия в названии. При этом Манская петля — достаточно популярное туристическое место. Красноярцы часто ее выбирают для прогулки выходного дня. Увидеть изгиб реки во всей красе можно, если подняться на гору, тропа туда оборудована сейчас лестницей.

Да и сама Мана известна за пределами Сибири. Именно недалеко от нее снимали фильм с Владимиром Высоцким «Хозяин тайги». А летом на реке и вовсе не протолкнуться — не только красноярцы, но и гости из других регионов выбирают ее для легких сплавов на плотах и лодках.

Видимо, из-за большой популярности Манской петли ее и стали называть местом пропажи семьи.

Казалось бы, за полгода с момента пропажи Усольцевых уже и Минская петля должна стать известной, и никто ее не должен путать с Манской. Но недавно завирусилась информация о том, что в районе река Мана местные активно распродают жилье, так как в окрестностях этой реки то и дело пропадают люди. И тут вновь перепутали это место с районом исчезновения Усольцевых.

Напомним, Усольцевы пропали 28 сентября 2025 года. Но искать семью начали только 1 октября. Активные поиски продолжались до 12 октября. Операцию пришлось свернуть из-за погоды — на Кутурчинском Белогорье выпал глубокий снег. Однако спасатели, полицейские и следователи время от времени выезжают к месту пропажи Усольцевых. Усилят поиски после того, как в районе Минской петли сойдет снег. Это случится не раньше мая. Сын Ирины Данил Баталов тоже собирается идти искать родственников.