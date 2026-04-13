Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жительница Воронежа потеряла полмиллиона после знакомства в сети

Аферисты за выходные выманили у восьми жителей Воронежской области более 10,5 млн руб.

Источник: Комсомольская правда

25-летняя жительница Воронежа лишилась крупной суммы денег, доверившись «инвестору» с сайта знакомств.

Как рассказала пострадавшая в полиции, в конце февраля она познакомилась с молодым человеком. Он предложил ей легкий заработок на покупке акций с доходностью 3−4% от сделки. Девушка зарегистрировалась на платформе и в течение месяца пополняла счет. Но когда попыталась вывести прибыль, «техподдержка» сообщила, что для завершения операции необходимо перевести 500 тыс рублей «руководителю сети».

Жительница Воронежа оформила два кредита и отправила деньги через криптосервис. После этого, по классике, с ней перестали выходить на связь.

За 11−12 апреля восемь жителей Воронежской области пострадали от действий киберпреступников, в общей сложности они потеряли более 10,5 млн рублей.