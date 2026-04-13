Жительница Воронежа потеряла полмиллиона после знакомства в сети

25-летняя жительница Воронежа лишилась крупной суммы денег, доверившись «инвестору» с сайта знакомств.
Как рассказала пострадавшая в полиции, в конце февраля она познакомилась с молодым человеком. Он предложил ей легкий заработок на покупке акций с доходностью 3−4% от сделки. Девушка зарегистрировалась на платформе и в течение месяца пополняла счет. Но когда попыталась вывести прибыль, «техподдержка» сообщила, что для завершения операции необходимо перевести 500 тыс рублей «руководителю сети».
Жительница Воронежа оформила два кредита и отправила деньги через криптосервис. После этого, по классике, с ней перестали выходить на связь.
За 11−12 апреля восемь жителей Воронежской области пострадали от действий киберпреступников, в общей сложности они потеряли более 10,5 млн рублей.