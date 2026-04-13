Полиция выясняет обстоятельства массовой драки в Суворовском в Ростове

В столкновении участвовали около двух десятков человек.

Полиция выясняет обстоятельства массовой драки в Суворовском в Ростове. Инцидент случился в ночь с 12 на 13 апреля в микрорайоне «Суворовский». Возле магазина группа мужчин устроила потасовку.

Согласно показаниям свидетелей, в столкновении участвовали около двух десятков человек. Местные жители, ставшие невольными наблюдателями, потребовали от дебоширов прекратить беспорядки, пригрозив в противном случае обратиться в полицию.

«В настоящее время проводится проверка, выясняются обстоятельства, а также личности участников инцидента. По итогам этой работы будет принято процессуальное решение», сообщили в Управлении МВД России по Ростовской области.