Петербургский подросток восемь раз выстрелил в спину бывшей из-за тяжести расставания

В Санкт-Петербурге полиция задержала 17-летнего молодого человека, который восемь раз выстрелил в спину своей бывшей девушке из пневматического пистолета.

Источник: Коммерсантъ

Причиной агрессивного поведения стал разрыв отношений, сообщили в УМВД по городу и Ленобласти.

Нападение произошло в подъезде дома в Красносельском районе. Раненую девушку госпитализировали из травмпункта, куда она обратилась с ушибами плеча и бедра.

«Устанавливая обстоятельства происшествия, полицейские выяснили, что причастен к этому инциденту 17-летний молодой человек, который после разрыва отношений с девушкой, находясь в подъезде ее дома, произвел не менее восьми выстрелов в спину бывшей возлюбленной», — рассказали в полиции.