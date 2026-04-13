Петербургский подросток восемь раз выстрелил в спину бывшей из-за тяжести расставания

Причиной агрессивного поведения стал разрыв отношений, сообщили в УМВД по городу и Ленобласти.
Нападение произошло в подъезде дома в Красносельском районе. Раненую девушку госпитализировали из травмпункта, куда она обратилась с ушибами плеча и бедра.
«Устанавливая обстоятельства происшествия, полицейские выяснили, что причастен к этому инциденту 17-летний молодой человек, который после разрыва отношений с девушкой, находясь в подъезде ее дома, произвел не менее восьми выстрелов в спину бывшей возлюбленной», — рассказали в полиции.