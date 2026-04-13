В Подмосковье задержали 16-летнего подростка по делу о теракте на железной дороге

По данным СКР, подросток поджигал объекты на перегоне станций Бирюлево — Домодедово Павелецкого направления МЖД, а также на станциях Львовская и Молоди Курского направления. Уголовное дело возбудили по статье о теракте, совершенном несколькими лицами по предварительному сговору (ч. 2 ст. 205 УК). Подозреваемого отправили под домашний арест. За теракт ему грозит до 20 лет заключения.