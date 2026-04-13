Нижегородца обвинили в избиении знакомой деревянным наличником

Житель Арзамаса был арестован по подозрению в нанесении серьезных травм своей знакомой. Об этом сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области.
В полицию Арзамасского района поступила информация от женщины, проживающей на улице 9 Мая. Она обнаружила свою соседку с травмами головы.
Сотрудники полиции провели расследование и выяснили, что в тот день потерпевшая находилась у себя дома с 36-летним знакомым. В результате конфликта мужчина схватил деревянный обналичник и несколько раз ударил женщину.
Личность подозреваемого, неработающего местного жителя, ранее судимого, была быстро установлена.
Следственным отделом ОМВД России «Арзамасский» возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), предусматривающее до 8 лет лишения свободы.
Суд заключил подозреваемого под стражу. Ведется дальнейшее расследование.
