Ремонт Амурского и Уссурийского бульваров стартует в мае

Общая стоимость проектов благоустройства главных бульваров Хабаровска составляет 1,7 млрд рублей. Завершить работы планируется к 2029 году.
Дмитрий Демешин и Сергей Кравчук осмотрели состояние территорий. Губернатор поручил установить на бульварах информационные плакаты, чтобы горожане могли видеть полный план предстоящих работ.
«Проектами предусмотрено сохранение основных пешеходных осей, но при этом пространство будет насыщено современными арт-объектами и малыми архитектурными формами. Здесь появятся новые места для отдыха и проведения событийных мероприятий, детские игровые комплексы, уличные тренажеры, велодорожки и беговые дорожки. Также будет полностью обновлено покрытие и выполнено комплексное озеленение», — сообщили в пресс-службе краевого правительства.